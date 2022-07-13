Учимся делать летний омолаживающий мейкап: 10 хитростей, которые помогут обойтись без тонны косметики

Летний антивозрастной макияж поможет сделать лицо более свежим и молодым. Он скроет морщины и пигментные пятна, а также визуально подтянет кожу. Для этого вам не нужно накладывать на лицо тонны косметики. В статье мы расскажем о 10 хитростях летнего омолаживающего мейкапа.

Позаботьтесь о лице

Чтобы макияж красиво ложился на лицо, вам необходимо использовать уходовые продукты. Летом не забывайте защищать кожу от ультрафиолета с помощью средств с SPF, а также ежедневно наносить увлажняющий крем.

Перед нанесением декоративной косметики обработайте лицо кремом от морщин. Он содержит диоксид кремния, который придает коже сияние. Этот ингредиент также препятствует скапливанию частиц косметических средств в глубоких морщинках.

Маскируем темные круги

С возрастом у людей нередко появляются темные круги под глазами. Это следствие истончения кожи. Перед нанесением подводки, теней и туши обязательно замаскируйте “синяки” под нижними веками консилером.

Выбирайте оттенок консилера под цвет вашей кожи. Для маскировки темных кругов идеально подходят желтоватые тона.

Густые ресницы

Густые и изогнутые ресницы помогут вам выглядеть моложе. Чтобы добиться такого эффекта, используйте тушь и валики для завивки ресничек.

Очень важно выбирать тушь, увеличивающую объем каждого волоска. Это помогает получить более молодой взгляд.

Тени и подводка для век

С возрастом ресницы растут не так хорошо, как в юные годы. Если они у вас не отличаются густотой, то вы можете скрыть это с помощью умелого макияжа.

Обязательно используйте тени и подводку. Это сделает ваши глаза более выразительными. Отдавайте предпочтение теням и поводке светлых тонов. Косметика темного цвета делает глаза уже, что старит лицо и делает его усталым.

Линия бровей

Летом 2022 года густые брови остаются в тренде. Придайте им форму с помощью пинцета, но не выщипывайте слишком много волосков. Сделайте внешнюю треть брови более узкой.

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Слегка подчеркните брови карандашом, подбирая его тон под ваш естественный цвет волосков.

Выделяем губы

С возрастом губы становятся более тонкими. Чтобы придать им больше объема, используйте блеск. Летом следует отдавать предпочтение абрикосовым и розовым тонам. Для более торжественных случаев используйте красные оттенки.

Наносим румяна

Румяна делают лицо более молодым и свежим. Оттенок розового дерева подходит большинству женщин. Чтобы косметика ложилась ровно, используйте кисточку. Лучше использовать не жирные, а пудровые румяна. Они способствует более молодому внешнему виду.

Используйте хайлайтер

Чтобы ваша кожа сияла, используйте хайлайтер. Высветлите те участки лица, которые вы хотите подчеркнуть. Но не переусердствуйте с этим средством, иначе лицо будет выглядеть неестественно.

Ухаживаем за руками

Руки чаще всего выдают возраст человека. Поэтому о них следует позаботиться. Ежедневно обрабатывайте их увлажняющим кремом и не забывайте делать маникюр.

Используйте лаки ярких оттенков: красных, розовых, фиолетовых. Они сейчас находятся на пике моды.

Придаем объем волосам

Уход за волосами очень важен для молодого внешнего вида. С возрастом шевелюра становится менее пышной из-за потери прядей. Старайтесь делать такие прически. которые придают волосам больше объема. Морщины на лбу вы можете прикрыть челкой.

Не используйте лаки и спреи с сильной фиксацией, они перегружают волосы и негативно сказываются на состоянии шевелюры.

Заключение

Мы поделились с вами основными приемами летнего антивозрастного мейкапа. Попробуйте применить эти трюки на практике, они помогут вам визуально скинуть немало лет.