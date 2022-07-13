Мнение: Хантергейт

Хантер Байден и малолетки.

Чем ближе промежуточные выборы в США, тем больше дерьма из уже легендарного ноутбука (на этот раз ноутбук органично дополнился взломаным облачным сервисом – как утверждают) Хантера Байдена будет сливаться в сеть. Данная кампания с вываливанием грязного белья Хантера Байдена в промышленных масштабах, органично дополняет обвинения администрации Байдена в том, что она пытается спрятать свою полную некомпетентность в управлении государством за нелепыми обвинениями Путина в том, что он устанавливает американцам свои налоги.

Интересно, если после проверки выяснится, что это несовершеннолетние, каким образом в этом обвинят Путина?

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