 

Мнение: Хантергейт

13.07.2022, 4:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хантер Байден и малолетки.

Чем ближе промежуточные выборы в США, тем больше дерьма из уже легендарного ноутбука (на этот раз ноутбук органично дополнился взломаным облачным сервисом – как утверждают) Хантера Байдена будет сливаться в сеть. Данная кампания с вываливанием грязного белья Хантера Байдена в промышленных масштабах, органично дополняет обвинения администрации Байдена в том, что она пытается спрятать свою полную некомпетентность в управлении государством за нелепыми обвинениями Путина в том, что он устанавливает американцам свои налоги.

Интересно, если после проверки выяснится, что это несовершеннолетние, каким образом в этом обвинят Путина?

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.22 / Мнение: Сайт по импортозамещению (список аналогов иностранных товаров)

06.12.21 / Специалисты назвали продукты для защиты и улучшения зрения

22.01.22 / Мнение: Си Цзиньпин попросил

23.07.21 / Скандалы: Басманный приговор исказил правосудие

27.06.22 / Бронепоезд “Сармат” прорвался через Литву и привёз в Калининград российские товары

31.01.22 / Ничего святого

31.05.21 / В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару

16.02.22 / Беременная певица Женя Малахова удивила подписчиков своим рационом: “Есть нужно все”

22.05.21 / Карандаш вместо подводки: все, что нужно знать о возрастном макияже после 40

28.12.21 / Мнение: Отличие рыцаря от джентльмена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика