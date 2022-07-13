Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбили над Мелитополем
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Российская ПВО сбила ударно-разведывательный беспилотник украинских войск над Мелитополем, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил в Telegram о «ночной стрельбе в Мелитополе». По его словам, «боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой» жителей города, «отправив «кошмарить» горожан разведывательно-ударный БПЛА», но «ПВО России, по традиции, демилитаризировало его». «Доброй и мирной ночи всем землякам на освобожденной территории!» – говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители Запорожской области задержали диверсанта, который был исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. В понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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