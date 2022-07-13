Мнение: Война на Украине. Сводка 12.07.2022

Война на Украине. Сводка 12.07.2022

1. Северск.

После освобождения Григоровки продолжаются бои в направлении Серебрянки, взятие которой позволит продвинутся к Дроновке и обойти Северск с севера.

Бои в районе Верхнекаменского. Противник продолжает ровнять село с землей артиллерией, пытаясь замедлить наступление ВС РФ к восточным окраинам Северска.

2. Соледар.

После взятия Спорного ВС РФ завязали бои за Ивано-Дарьевку с целью дальнейшего продвижения к трассе Северск—Соледар.

Противник укрепляет оборону на линии поселков Звановка—Раздоловка.

В районе Берестового и Белогоровка — позиционные бои.

К востоку от Соледара противника вытеснили из Владимировки и вытесняют из Стряповки.

3. Артемовск.

Бои в районе Покровского.

Противник понес тяжелые потери в результате ударов по скоплениям живой силы в Артемовске и Часов Яре.

В свою очередь продолжаются ракетные удары вглубь территории ДНР и ЛНР по складам боеприпасов и ГСМ.

В районе Светлодарска продолжаются попытки отрезать силы противника, засевшие на Углегорской ТЭС.

Противник по-прежнему удерживает Кодему и Семигорье.

4. Авдеевка.

Позиционные бои у трассы Авдеевка—Константиновка и в промзоне Авдеевки.

Серьезного продвижения к Красногоровке и Очеретино нет. На окраинах Нью-Йорка — также без существенных изменений.

ВСУ продолжают обстреливать Донецк, Горловку, Ясиноватую и другие населенные пункты.

ВС РФ и армия ДНР в свою очередь все более интенсивно работают по авдеевскому укрепрайону.

5. Славянск.

Бои в районе Долины, Богородичного, Сидорово. Противника постепенно оттесняют к городу.

Согласно заявлениям ВСУ, передовые позиции ВС РФ — в 10 км от окраин города. Продвижение затрудняют лесные массивы, прикрывающие Славянск с северо-запада.

Противник продолжает проводить ротацию сильно потрепанных частей в районе Славянска и Краматорска.

6. Харьков.

Позиционные бои в направлении Золочева, Уды, Дементьевки, Верхних Проходов и Верхнего Салтова.

Противник обстреливает Казачью Лопань и Цуповку.

ВС РФ активно работают по целям в Харькове.

7. Угледар.

Позиционные бои в районе Павловки и Егоровки.

В Марьинке и Новомихайловке — без существенных изменений.

8. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе — без существенных изменений. Бои продолжаются в позиционном ключе.

В районе Каменского прошел очередной обмен телами погибших — поменяли 40 на 40.

Противник пытается накапливать силы в Запорожье для активных действий в направлении Васильевки и Пологи.

9. Николаев.

В ответ на обстрелы Энергодара и Новой Каховки ВС РФ наносили массированные удары по Николаеву, а также на Никопольском и Криворожском направлениях.

Высокая активность артиллерии и РСЗО с обеих сторон затрудняет активные наступательные действия и на данном этапе формирует тенденцию к позиционности.

Но политические заявления из Киева указывают на то, что возможное наступление ВСУ на криворожском направлении может укладываться не только в сугубо военные параметры.

Попытки продвинутся к Херсону будут диктоваться заявленными политическими целями и стремлением добиться тактических или даже оперативных успехов до середины осени.

10. Одесса, Изюм, Дзержинск — без существенных изменений.

https://t.me/boris_rozhin/56906 – цинк (онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм, кому интересно, подписывайтесь)

https://t.me/boris_rozhin/56905 – прицепом, видео с первой трофейной американской гаубицы M777 (заметны существенные повреждения орудия)

—