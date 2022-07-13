 

Мнение: Война на Украине. Сводка 12.07.2022

13.07.2022, 3:19, Разное
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Война на Украине. Сводка 12.07.2022

1. Северск.
После освобождения Григоровки продолжаются бои в направлении Серебрянки, взятие которой позволит продвинутся к Дроновке и обойти Северск с севера.
Бои в районе Верхнекаменского. Противник продолжает ровнять село с землей артиллерией, пытаясь замедлить наступление ВС РФ к восточным окраинам Северска.

2. Соледар.
После взятия Спорного ВС РФ завязали бои за Ивано-Дарьевку с целью дальнейшего продвижения к трассе Северск—Соледар.
Противник укрепляет оборону на линии поселков Звановка—Раздоловка.
В районе Берестового и Белогоровка — позиционные бои.
К востоку от Соледара противника вытеснили из Владимировки и вытесняют из Стряповки.

3. Артемовск.
Бои в районе Покровского.
Противник понес тяжелые потери в результате ударов по скоплениям живой силы в Артемовске и Часов Яре.
В свою очередь продолжаются ракетные удары вглубь территории ДНР и ЛНР по складам боеприпасов и ГСМ.
В районе Светлодарска продолжаются попытки отрезать силы противника, засевшие на Углегорской ТЭС.
Противник по-прежнему удерживает Кодему и Семигорье.

4. Авдеевка.
Позиционные бои у трассы Авдеевка—Константиновка и в промзоне Авдеевки.
Серьезного продвижения к Красногоровке и Очеретино нет. На окраинах Нью-Йорка — также без существенных изменений.
ВСУ продолжают обстреливать Донецк, Горловку, Ясиноватую и другие населенные пункты.
ВС РФ и армия ДНР в свою очередь все более интенсивно работают по авдеевскому укрепрайону.

5. Славянск.
Бои в районе Долины, Богородичного, Сидорово. Противника постепенно оттесняют к городу.
Согласно заявлениям ВСУ, передовые позиции ВС РФ — в 10 км от окраин города. Продвижение затрудняют лесные массивы, прикрывающие Славянск с северо-запада.
Противник продолжает проводить ротацию сильно потрепанных частей в районе Славянска и Краматорска.

6. Харьков.
Позиционные бои в направлении Золочева, Уды, Дементьевки, Верхних Проходов и Верхнего Салтова.
Противник обстреливает Казачью Лопань и Цуповку.
ВС РФ активно работают по целям в Харькове.

7. Угледар.
Позиционные бои в районе Павловки и Егоровки.
В Марьинке и Новомихайловке — без существенных изменений.

8. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе — без существенных изменений. Бои продолжаются в позиционном ключе.
В районе Каменского прошел очередной обмен телами погибших — поменяли 40 на 40.
Противник пытается накапливать силы в Запорожье для активных действий в направлении Васильевки и Пологи.

9. Николаев.
В ответ на обстрелы Энергодара и Новой Каховки ВС РФ наносили массированные удары по Николаеву, а также на Никопольском и Криворожском направлениях.
Высокая активность артиллерии и РСЗО с обеих сторон затрудняет активные наступательные действия и на данном этапе формирует тенденцию к позиционности.
Но политические заявления из Киева указывают на то, что возможное наступление ВСУ на криворожском направлении может укладываться не только в сугубо военные параметры.
Попытки продвинутся к Херсону будут диктоваться заявленными политическими целями и стремлением добиться тактических или даже оперативных успехов до середины осени.

10. Одесса, Изюм, Дзержинск — без существенных изменений.

https://t.me/boris_rozhin/56906 – цинк (онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм, кому интересно, подписывайтесь)
https://t.me/boris_rozhin/56905 – прицепом, видео с первой трофейной американской гаубицы M777 (заметны существенные повреждения орудия)

Источник: Colonel Cassad



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