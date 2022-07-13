Инцидент с военным в Судаке оказался бытовым конфликтом

Конфликт с участием российского военнослужащего в Судаке носил бытовой характер, инцидент не связан со спецоперацией на Украине, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На военнослужащем не было знаков отличия, формы или эмблем с символикой Z.

Аксенов в Telegram сообщил, что ранее опубликованная в СМИ информация «не соответствует действительности». Указывается, что в конфликте нет «никакой межнациональной подоплеки», у участников не было «никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо» из них «к военнослужащим», не было «знаков Z».

Как подчеркнул Аксенов, он озвучивает «официальную позицию» и «несет ответственность за каждое слово». Правоохранители со ссылкой на «пояснения потерпевшего» сообщили, что «вчера двое контрактников, которые являются нашими военнослужащими, проходящими реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе, отдыхали».

При этом «конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию». Сообщается, что «один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины». В результате «ситуация переросла в бытовой конфликт», в который «включились трое проходящих мимо граждан».

Аксенов отметил, что «на военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности», а «сами себя они как военнослужащие не позиционировали».

«Наблюдаю реакцию отдельных ресурсов, в том числе патриотических, и не понимаю, почему кто-то думает, что в Крыму собираются что-то скрывать. В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты», – сообщил глава региона.

Напомним, сообщалось, что российского военнослужащего избили в Судаке якобы за одежду с буквой Z.

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