Подавший в отставку президент Шри-Ланки прибыл на Мальдивы

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13.07.2022, 3:10, Новости дня
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну, сообщают источники. По данным СМИ, он прибыл на Мальдивы.

Источник в миграционной службе сообщил, что Раджапакса с женой и телохранителем отправился из Коломбо на Мальдивы на самолете Ан-32. Agence France-Presse сообщило, что самолет приземлился в аэропорту Мале. Раджапакса и его попутчики «в сопровождении полиции были доставлены в пункт назначения, который на данном этапе неизвестен», передает ТАСС.

Напомним, на улицах столичного города Коломбо бушуют многотысячные протесты. СМИ сообщали, что Раджапакса передал заявление об отставке одному из высокопоставленных правительственных чиновников на фоне массовых протестов. В субботу спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена был временно назначен новым президентом страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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