 

Создан анализ крови, способный предсказать риск развития лейкемии

13.07.2022, 2:10, Разное
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Ученые выяснили, что провести диагностику лейкемии и определить риск развития рака можно по простому анализу крови. Своими исследованиями сотрудники Эдинбургского университета и Университета Глазго поделились в журнале Nature Medicine.

Специалисты рассказали, что лейкемия вызывается несбалансированным синтезом клеток крови. По мере взросления человека, система кровообращения стареет и производит неправильные кровяные тельца, а это ведет к развитию онкологии. Эксперты предполагают воспользоваться искусственным интеллектом для диагностики лейкемии.

Ученые создали алгоритм, который обучили на наборе данных, собираемых в течение 12 лет у 83 людей от 70 лет и старше. Искусственный интеллект продемонстрировал свою эффективность.



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