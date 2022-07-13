Создан анализ крови, способный предсказать риск развития лейкемии

Ученые выяснили, что провести диагностику лейкемии и определить риск развития рака можно по простому анализу крови. Своими исследованиями сотрудники Эдинбургского университета и Университета Глазго поделились в журнале Nature Medicine.

Специалисты рассказали, что лейкемия вызывается несбалансированным синтезом клеток крови. По мере взросления человека, система кровообращения стареет и производит неправильные кровяные тельца, а это ведет к развитию онкологии. Эксперты предполагают воспользоваться искусственным интеллектом для диагностики лейкемии.

Ученые создали алгоритм, который обучили на наборе данных, собираемых в течение 12 лет у 83 людей от 70 лет и старше. Искусственный интеллект продемонстрировал свою эффективность.