Мнение: Достоевщина, мать её

А вот такими, с позволения сказать, “обращениями” подбадривают друг друга нынче отечественные “заединщики”. Увидел перл в перепечатках – у одного сумасшедшего РФ-патриота, у другого… Мама дорогая! Еще в феврале в подобного рода безумных выкриках можно было увидеть обычный милитаристский психоз, “сдвиг по фазе” – постыдный, но кое-как объяснимый (в конце концов, ну кто такой Охлобыстин? Артист, то есть человек без образования вообще; с чего ему быть умным?)

Однако как отнестись к такому на пятом месяце, когда, казалось бы, уже ежу понятно должно быть, к чему всё идет и чем кончится? Может быть, это такой тонкий сарказм?? Хотелось бы верить – но, похоже, нет. Дело всё в том, что они продолжают это ВСЕРЬЕЗ – говорить и цитировать. И вот это уже – даже не махровая глупость, это какая-то достоевщина в чистом виде. Такие вот надрывные сумасшедшие – хлеб великой русской литературы, когда грязный нищий, вылезший из придорожной канавы, орет, подбоченясь, что он купец первой гильдии и ему сама губернаторша ручку целует, и мутная жижа стекает в этот момент по его спутанным волосам и провалившемуся носу, и все это до такой степени мерзкое зрелище – что его в итоге становится нестерпимо жалко.

У Островского еще были такие типажи, чья гордость целиком основывалась на нежелании понимать и принимать свой полный жизненный крах.

И вот – на тебе: 21 век, а всё то же. Сбрендившего актера Охлобыстина, грозящего Западу, цитирует опустившийся профессор Матвейчев, а их всех перекрывает “СПИКЕР” недееспособной Думы Володин, который прямо обращается к народу Аляски (!) – чтоб они скорей проводили референдум по выходу из богопротивной Америки на пути в лоно матушки Расеи. А не то он, дескать, напустит на них Охлобыстина.

Понятно, что всё – клоунада, но почему ж такая жалкая? Что это за упоение собственным надвигающимся, как ночь, унижением? Пожалели бы свою “Расею”, идиоты. Ну стыдно же.