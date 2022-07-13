 

Кириенко посетил Северодонецк и Лисичанск

13.07.2022, 1:47, Новости дня
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Северодонецк и Лисичанск, обсудил с местными властями восстановление городов.

Кириенко обсудил с мэром Северодонецка Николаем Моргуновым и властями Лисичанска вопросы восстановления инфраструктуры, а также процесс возобновления мирной жизни. Вскоре ожидается прибытие в Северодонецк и Лисичанск представителей российских регионов, взявших шефство над территориями ЛНР, пишут «Аргументы и факты».

Накануне Кириенко навестил раненых волонтеров из «Молодой Республики», пострадавших при украинском обстреле ДНР. В июле Кириенко посетил Херсон, провел совещание в одной из школ города Каховка в Херсонской области. До этого он посетил Харьковскую область.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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