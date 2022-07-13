Украина нанесла массированный удар по ПВО в Луганске

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко сообщил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан».

Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.

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