Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград

Достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил РФ документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщили высокопоставленные источники с российской стороны.

Источники «Известий» заявили, что документ «полностью удовлетворил» Москву. Запрет на ограничение перемещения грузов между частями РФ могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».

Два высокопоставленных источника с российской стороны рассказали, что в начале июля ЕС представил черновик документа. По словам источника, в документе «сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами» России, то есть «все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Уточняется, что «речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите».

Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».

Другой источник рассказал, что в седьмом пакете санкций будут не «пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня». «Это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», – сообщил источник.

Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры РФ на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

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