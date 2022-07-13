Нишевые ароматы приобрели особый статус: как понять, что перед вами такой парфюм

Нишевые духи приобрели особый статус. Большинство видов парфюма становится популярным благодаря удачно проведенной рекламе с привлечением известных людей. Нишевые ароматы не рассчитаны на широкую аудиторию, они находят признание среди узкого круга ценителей. При их создании парфюмеры не ориентируются на массовые вкусы, они просто экспериментируют с разными комбинациями запахов, порой сочетая несочетаемое. В статье мы расскажем подробнее о нишевом парфюме.

Виды парфюма

Раньше парфюм подразделяли на массовый и люксовый. Первый отличался невысокой ценой, простотой производства и стандартным набором сырья. Он не предполагал сложной работы и тонкости запаха. Массовые ароматы рассчитаны на вкусы широкой аудитории.

Люксовый парфюм – более высокая категория. Он содержит редкие ингредиенты и отличается тонким запахом. Создание таких ароматов требует более сложной работы парфюмера. В них используются необычные сочетания и уникальные нотки. Но все же люксовый парфюм тоже рассчитан на вкусы большинства.

В последние годы нишевый парфюм стали выделять в отдельную категорию, которая получила особый статус. Над его разработкой трудятся ведущие парфюмеры, которые создают ароматы вручную. Они используют самое качественное сырье. Специалисты тщательно разрабатывают флаконы, в которых продумана каждая деталь.

Среди нишевого парфюма нельзя встретить стандартные фруктово-цветочные композиции, а также привычные мужские и женские запахи. Это эксклюзивные ароматы “на любителя”, однако они имеют немало поклонников.

Чем отличаются нишевые ароматы

Несмотря на то, что каждый нишевый аромат эксклюзивен, можно выделить следующие общие черты такого парфюма:

натуральный состав; необычная композиция; ограниченный тираж.

Далее мы рассмотрим эти характеристики более подробно.

Натуральные ингредиенты

При изготовлении нишевых духов используются преимущественно натуральные ингредиенты. Это эфирные масла, экстракты растений, специи, смолы, редкие породы дерева. Они тщательно подбираются с учетом многих параметров, например, например, года сбора урожая. В нишевом парфюме также используются животные ингредиенты: амбра, мускус, бобровая струя.

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Синтетические эссенции и ароматизаторы обычно не содержатся в нишевых духах. Создатели такого парфюма стремятся к натуральности состава.

Необычная композиция

Нишевые ароматы отличаются необычной композицией. При их создании парфюмеры не ориентируются на вкусы большинства, их задача – создание уникального запаха.

Примером нишевой парфюмерии могут служить духи, сочетающие грубый запах кожи с тонким ароматом роз. Иногда авторы такой продукции создают очень своеобразные композиции. Они получают парфюм с запахом свежей бумаги, кожи младенца и другими оригинальными ароматами.

Ограниченный тираж

Нишевая парфюмерия всегда выпускается маленькими коллекциями. Она никогда не производится массово. Это позволяет добиться авторского оригинального исполнения, доступного лишь истинным ценителям.

Заключение

Нишевая парфюмерия подходит людям, которые любят все необычное и оригинальное. Она является продуктом авторской работы. Если вам наскучило однообразие массовых и люксовых духов, то стоит обратить внимания на эту уникальную категорию парфюма.