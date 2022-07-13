Фоточувствительность кожи лица: косметические активные ингредиенты, которые нужно полностью исключить летом

Когда мы, наконец, находим правильный уход за кожей лица, его не хочется менять. Однако некоторые продукты, которыми мы пользуемся зимой, летом могут не подойти из-за действия УФ-лучей. В итоге появляются ожоги, покраснение, пятна, зуд. Если кожа так реагирует после нанесения дневного крема, значит, с ней что-то не так. Скорее всего, речь идет о фоточувствительности кожи лица. Чтобы исправить это, следует избегать в летнее время некоторых косметических активных ингредиентов.

Что такое фоточувствительность?

Фоточувствительность кожи также называют солнечной аллергией. Она представляет собой реакцию иммунной системы на солнечные лучи при отсутствии соответствующей SPF-защиты. У людей с фоточувствительной кожей в тех местах, где она подвергалась воздействию солнечных лучей, появляются пигментные пятна, воспаление, покраснение.

Значительную роль в развитии фотосенсибилизации может играть наследственный фактор. Чтобы защитить себя от вредного воздействия солнца, в первую очередь нужно отказаться от некоторых косметических ингредиентов, начав со следующих пяти, о которых и пойдет речь.

Нравится вам это или нет, но некоторые активные ингредиенты в любимых косметических средствах не подходят для солнечных дней. Своей реакцией на контакт с ультрафиолетовыми лучами они могут нанести коже вред. Кроме того, есть и такие, которые полностью теряют свою эффективность на солнце. Таким образом, важно понять, от чего стоит отказаться летом.

Фруктовые кислоты

К ним относятся гликолевая, молочная, лимонная и другие. Солнечные летние дни — неподходящее время для ослабления естественного защитного барьера кожи. Однако фруктовые кислоты, которые содержатся в химических и ​​самодельных скрабах для лица, делают роговой слой более уязвимым, поэтому он должен быть исключен из летних косметических средств, особенно во время отпуска.

Ретинол

Ретинол является витамином, антиоксидантом, который помогает бороться против морщин. Он творит настоящие чудеса с кожей, осветляя и разглаживая ее. Однако летом категорически не рекомендуется использовать косметические средства с ретинолом. К сожалению, этот активный ингредиент повышает чувствительность кожи, делая ее уязвимой для ультрафиолетовых лучей, что приводит к появлению пятен. Поэтому важно не использовать его в солнечные дни.

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Эфирное масло

Эфирные масла также повышают чувствительность кожи к солнцу и могут вызвать пятна, раздражение и даже ожоги. Важно внимательно изучать состав парфюмерии и косметики на упаковке. Лучше приберечь средства с эфирными маслами для летних вечеров, а не для пляжа.

Салициловая кислота

Салициловая кислота не подходит для чувствительной к солнцу кожи. Любители косметики, сделанной своими руками, должны иметь в виду, что растительные экстракты, такие как кора черной ивы, содержат салициловую кислоту в очень высокой концентрации. Летом она должна быть под запретом.

Перекись бензоила

Перекись бензоила широко используется для приготовления средств для лечения угревой сыпи. Однако для кожи она может быть небезопасной. Ее побочные действия включают жжение, легкое покалывание, шелушение, покраснение. Вот почему ее использование летом настоятельно не рекомендуется, особенно людям, склонным к аллергии на солнце.

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Обычные уходовые средства

Кроме того, есть некоторые косметические ингредиенты, которые не опасны для чувствительной к солнцу коже, но они не устойчивы к свету или теплу. Следует забыть о сыворотке, богатой витамином С, которая летом полностью теряет свою эффективность. Также не рекомендуется использовать жирные кремы и тональники – все то, что имеет масляную основу. Летом предпочтение надо отдавать той косметике, база которой — вода.

Как ухаживать за чувствительной к солнцу кожи

Чтобы устранить фоточувствительность кожи лица летом, необходимо правильно за ней ухаживать. А поскольку уход непременно связан с очищением, делать такие процедуры необходимо с использованием нежных натуральных продуктов, нанося их круговыми движениями, не растирая.

Что касается ополаскивания, следует избегать водопроводной воды и отдавать предпочтение цветочной. В летнее время очень хорошо подходит для чувствительной кожи гидрозоль василька, лаванды или ромашки. Что касается макияжа, летом это не лучший вариант при фоточувствительности, однако коже крайне необходима защита от солнца.