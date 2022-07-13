Украина обстреляла поселок в Брянской области

Поселок Белая Березка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Богомаз сообщил в Telegram, что по «территории поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов». По его словам, «среди гражданского населения жертв и пострадавших нет».

В субботу неизвестное взрывное устройство сработало перед грузовым поездом на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области. В пятницу два украинских беспилотника зашли в Брянскую область и обстреляли поселок и автозаправку, один из них был сбит. В четверг приграничное село Некислица в Севском районе Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.

—