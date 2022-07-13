 

Twitter подал в суд на Маска

13.07.2022, 0:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владельцы компании Twitter обратились в суд, чтобы заставить американского предпринимателя Илона Маска завершить сделку по приобретению им соцсети, следует из переданных в американский суд документов.

В документах, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер, сообщается, что Twitter хочет «запретить Маску дальнейшие нарушения». Компания намерена «заставить Маска выполнить юридические обязательства». Его хотят «принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», передает РИА «Новости».

Суд должен определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении сделки из-за того, что соцсеть не предоставила ему необходимой информации по доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. 

4 апреля Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все. В субботу стало известно, что Маск сообщил компании Twitter об отказе от сделки. Twitter решил подать на Маска в суд. Акции Twitter упали в цене на 10%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.22 / Motorola создаст складной смартфон с экраном наружу

02.04.22 / В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России

11.07.20 / Тариф “Укрэнерго” на передачу электроэнергии увеличится на 54,6%

17.08.21 / Летчики Китая и Белоруссии прибыли в Россию для участия в «Авиадартсе-2021»

04.03.21 / Американский психолог заявил, что смотреть телевизор полезно

20.12.20 / Трамп вновь заявил, что Байден проиграл на выборах президента США

18.12.20 / Euronews – из-за пандемии месса в Ватикане на Рождество пройдёт раньше обычного

30.03.21 / Песков оценил возможность полного запрета иностранных интернет-платформ в России

12.10.21 / Евросоюз остается самым близким другом Украины – глава Европейского совета

28.06.20 / Движение «Голос» уличили в фейке о якобы вбросе бюллетеней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика