Twitter подал в суд на Маска

Владельцы компании Twitter обратились в суд, чтобы заставить американского предпринимателя Илона Маска завершить сделку по приобретению им соцсети, следует из переданных в американский суд документов.

В документах, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер, сообщается, что Twitter хочет «запретить Маску дальнейшие нарушения». Компания намерена «заставить Маска выполнить юридические обязательства». Его хотят «принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», передает РИА «Новости».

Суд должен определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении сделки из-за того, что соцсеть не предоставила ему необходимой информации по доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

4 апреля Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все. В субботу стало известно, что Маск сообщил компании Twitter об отказе от сделки. Twitter решил подать на Маска в суд. Акции Twitter упали в цене на 10%.

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