 

Серия мощных взрывов прогремела в Луганске

13.07.2022, 0:54, Новости дня
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В Луганске произошла серия мощных взрывов, возник пожар, сообщают СМИ. Предположительно, Украина обстреляла город из тактического комплекса «Точка-У».

Источник «Луганского информационного центра» заявил, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». В районе поселка Юбилейный, входящего в состав Луганска, наблюдаются пожар и столб дыма.

Как передает ТАСС, первая серия мощных взрывов прогремела около 23.50 мск в районе села Александровка и поселка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который уже больше 40 минут сопровождается звуками разрывов. Звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.

В июне ДНР запросила у РФ дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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