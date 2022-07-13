Серия мощных взрывов прогремела в Луганске

В Луганске произошла серия мощных взрывов, возник пожар, сообщают СМИ. Предположительно, Украина обстреляла город из тактического комплекса «Точка-У».

Источник «Луганского информационного центра» заявил, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». В районе поселка Юбилейный, входящего в состав Луганска, наблюдаются пожар и столб дыма.

Как передает ТАСС, первая серия мощных взрывов прогремела около 23.50 мск в районе села Александровка и поселка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который уже больше 40 минут сопровождается звуками разрывов. Звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.

В июне ДНР запросила у РФ дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.

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