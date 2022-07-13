 

Созданы аккумуляторы, способные работать при жаре и холоде

13.07.2022, 0:48, Разное
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Коллектив экспертов из Калифорнийского университета в Сан-Диего создал новый тип литий-ионных аккумуляторных батарей, которые способны работать как при низких, так и при высоких температурах без потери емкости.

Для получения столь эффективных и практичных батарей специалисты создали новый электролит на основе жидкого раствора дибутилового эфира, смешанного с литиевой солью. Особенность эфира заключается в том, что его молекулы слабо связываются с ионами металла. Также электролит можно использовать с высокоэнергетическими анодами и катодами.

Новый аккумулятор, по мнению специалистов, поможет электрокарам проезжать куда большее расстояние в холодное время года, чем обычно. Также батарея сократит потребность в дополнительных системах охлаждения.



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