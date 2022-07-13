 

Стало известно, какие животные первыми обрели вшей

13.07.2022, 0:48, Разное
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Научные сотрудники Университета Иллинойса рассказали, что вши впервые появились не у млекопитающих. Они изучили геномы и эволюционные древа паразитов и их носителей, чтобы определить первого переносчика.

Вшей делят на жующих и кусающих. Первый вид встречается у птиц, а второй исключительно у млекопитающих. Иногда жующие паразиты распространяются и на четвероногих животных. Это бывает крайне редко, но такие случаи позволили вшам усовершенствовать свои способности и передаваться между видами еще быстрее.

В результате нового исследования стало известно, что вши из ветви Afrotheria передались млекопитающим именно от птиц. За десятки миллионов лет эволюции паразиты изменялись вместе со своими хозяевами и смогли распространиться на огромное количество видов.



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