Стало известно, какие животные первыми обрели вшей
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Научные сотрудники Университета Иллинойса рассказали, что вши впервые появились не у млекопитающих. Они изучили геномы и эволюционные древа паразитов и их носителей, чтобы определить первого переносчика.
Вшей делят на жующих и кусающих. Первый вид встречается у птиц, а второй исключительно у млекопитающих. Иногда жующие паразиты распространяются и на четвероногих животных. Это бывает крайне редко, но такие случаи позволили вшам усовершенствовать свои способности и передаваться между видами еще быстрее.
В результате нового исследования стало известно, что вши из ветви Afrotheria передались млекопитающим именно от птиц. За десятки миллионов лет эволюции паразиты изменялись вместе со своими хозяевами и смогли распространиться на огромное количество видов.
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