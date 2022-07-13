Мнение: В маски – и на фронт!

Блин, если бы воинственные бараны, которые тут каждый день грозятся голыми руками рвать «врагов любимой расеюшки», хотя бы с ковидным беспределом были готовы бороться… Но нет, конечно, где там. Вся «брутальность» мгновенно растворится без следа, как только их опять погонят на проколку или заставять напяливать маски.

Скажем, сейчас. УЖЕ два города – Москва и Калуга – «рекомендовали» жителям надевать маски в помещениях. «Гражданская партия», мать ее! Рептилоиды не дремлют. И это при том, что НИКТО, естественно, не объяснит никогда – а ЗАЧЕМ надевать маски? Какой смысл?! Баранам, типа, будет «спокойнее».

Отчего спокойнее, дремучие вы идиоты? Это ВИРУС!! Вирусам плевать на маски, они маленькие! Убедиться в полной бесполезности масок просто – достаточно хотя бы взглянуть на «пики» так называемой «заболеваемости» в РФ или в другой стране мира в январе этого года. Или в декабре прошлого. Или осенью. Везде (!) «заболеваемость» была много, в разы выше, чем сейчас в тех же странах – при том, что тогда во всех этих странах действовали обязательные и куда более жесткие требования по ношению масок, а в некоторых странах Европы – вообще даже не масок, а респираторов «повышенной защиты», да не только в помещениях, а и на улицах, и в транспорте… Как это влияло на заболеваемость? Как уже было сказано: она была выше, чем сейчас, в разы.

То есть – еще раз: буквально ТОЛПЫ ДЕБИЛОВ бродили по всей Европе не просто в масках – в респираторах, не только в помещениях – а везде, будучи при этом еще и проколотыми «самыми передовыми вакцинами», да не по одному, а по 2-3 раза! И во Франции, и в Италии, и в Германии, и в Британии… Защищало это всё кого-нибудь? НЕТ. И заражаемость, и смертность были выше, чем сейчас.

И при всем при том – те же толпы дебилов хотят опять обрядить в маски, в Европе их еще и на проколку погонят (четвертым «бустером»), то же сделают и в РФ, и на Украине. Я, понятно, как и все предыдущие 2 года, не буду ни маски надевать, ни колоться черт знает какой жижей. Но почему я опять буду в меньшинстве?!