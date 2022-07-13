 

Мнение: Внутренние враги демократии

13.07.2022, 0:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Внутренние враги демократии

Наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, в частности противники демократии.
США вскоре могут превратиться в настоящий репрессивный режим. (с) Джордж Сорос

По мере приближения промежуточных выборов в Конгресс США, "демократический истеблишмент" все активнее обращает внимание на внутренних врагов, которые на данном этапе персонифицированы в лице Трампа и радикальной части Республиканской партии, которые очевидным образом рассчитывают взять реванш за украденные выборы 2020-го года, используя внутриполитические и внешнеполитические провалы администрации Байдена, которая свою коммуникацию с избирателем строит на сваливание всех ошибок на Путина и ожидания каких-то успехов на Украине.

Провал демократов на промежуточных выборах может существенным образом подорвать тот курс, который привел к войне на Украине. Поэтому чем ближе осень, тем больше разговоров про внутреннюю угрозу "американской демократии", где часть американских избирателей маркируют как врагов демократии, во все том же неповторимом стиле расчеловечивания жителей Донбасса на Украине. Операторы процесса те же самые.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07.21 / Армия США заказала большую партию «суперсмертоносных» ПЗРК Stinger, которые прекрасно зарекомендовали себя во время советско-афганской войны (+видео)

11.07.22 / Мнение: О массовом переселении украинцев в Россию…

20.11.21 / Умер Гаркалин – Личное мнение

23.05.22 / Мнение: О взаимодействии с авиацией

17.02.21 / В год Быка, понимание того, что делает китайское мировоззрение таким исключительным, может иметь решающее значение

30.11.21 / Аксюта рассказал, будет ли замена Градского в шоу «Голос»

25.02.22 / Принц Гарри подал в суд на британский таблоид за клевету

02.06.21 / Подкормка, инсектицид и не только: как извлечь пользу из одуванчиков, атаковавших дачный участок

13.05.22 / Красноярский лихач на Mercedes сбил насмерть человека и сбежал в Москву

03.12.21 / Битва самолюбий над гибнущим Афганистаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика