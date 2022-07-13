Мнение: Внутренние враги демократии

Внутренние враги демократии

Наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, в частности противники демократии.

США вскоре могут превратиться в настоящий репрессивный режим. (с) Джордж Сорос

По мере приближения промежуточных выборов в Конгресс США, "демократический истеблишмент" все активнее обращает внимание на внутренних врагов, которые на данном этапе персонифицированы в лице Трампа и радикальной части Республиканской партии, которые очевидным образом рассчитывают взять реванш за украденные выборы 2020-го года, используя внутриполитические и внешнеполитические провалы администрации Байдена, которая свою коммуникацию с избирателем строит на сваливание всех ошибок на Путина и ожидания каких-то успехов на Украине.

Провал демократов на промежуточных выборах может существенным образом подорвать тот курс, который привел к войне на Украине. Поэтому чем ближе осень, тем больше разговоров про внутреннюю угрозу "американской демократии", где часть американских избирателей маркируют как врагов демократии, во все том же неповторимом стиле расчеловечивания жителей Донбасса на Украине. Операторы процесса те же самые.

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