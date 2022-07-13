Дожили: В России выявили обезьянью оспу

В Россию обезьянью оспу привез молодой человек, который недавно побывал в Европе. Он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, пишет RT.

“Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян”, – цитирует Роспотребнадзор “Царьград”.

Молодого человека изолировали в больничной палате, к счастью, инфекция протекает в легкой форме, как сообщают “Вести Подмосковья”. Уже установлен круг знакомых заболевшего, все находятся под наблюдением медиков, говорится в сообщении телеканала “360”.