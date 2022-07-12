Ресницы должны быть в центре внимания: несколько профессиональных приемов макияжа нависших век

Нанесение макияжа на нависшее веко требует определенных хитростей, так как линия углубления несколько закрывает подвижное веко, именно поэтому практически не видно теней и подводки.

Люди с такой генетической предрасположенностью часто отказываются от нанесения макияжа на эту область. Однако все намного проще, чем кажется. Немного потренировавшись и учитывая определенные хитрости, можно создавать просто восхитительный мейкап.

Делая акцент на ресницах и правильно нанеся подводку, можно визуально сделать глаза более открытыми. Вот несколько советов относительно того, как наносить макияж на нависшее веко, а также хорошие и действенные приемы, которые позволят выглядеть более привлекательно и ярко.

Использовать праймер

Нужно обязательно использовать праймер для глаз. Есть множество различных видов этого косметического средства, которое поможет сделать макияж глаз более эффектным и стойким.

Если веки нависшие, то пудровые тени легко стираются, скатываются, смазываются. Это хорошо заметно при каждом моргании.

При помощи праймера будет намного проще нанести тени на веко, и результат сохранится намного дольше. Также при желании можно использовать тональную основу или же жидкие тени для глаз, которые будут держаться на веках как можно дольше.

Обратить внимание на переход цвета

Следующим шагом после основы является выбор и нанесение теней. Стоит закрасить область вокруг глаз, чтобы они визуально казались более открытыми.

Дугу под бровями прокрасить светлым тоном, а затем сделать переход к нижнему веку. Более глубокие и насыщенные оттенки нужно использовать до складки века. Это позволит сделать взгляд более выразительным.

Акцентировать внимание на линии бровей

Если нужно сделать взгляд более выразительным, то стоит сделать акцент на линии бровей. Для получения желаемого результата важно найти золотую середину. Если брови будут слишком сильно накрашены, то это будет смотреться слишком грубо, а если едва заметные, то это сделает глаза менее выразительными.

Важно правильно очертить брови так, чтобы получилась идеально ровная и красивая форма, которая привлечет к себе внимание.

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Быть осторожным с подводкой для глаз

Многие люди не решаются наносить подводку, так как считают, что это делает глаза визуально более узкими.

Однако можно даже нарисовать “кошачий глаз”, чтобы сделать образ чувственным. Но при этом нужно помнить несколько правил.

Всегда нужно проводить во внутренней части века тонкую светлую линию. Около линии ресниц на верхнем веке провести линию при помощи черного карандаша или лайнера. Проводить линию нужно под небольшим изгибом. От этого глаза будут казаться более открытыми.

Можно выделить область под глазами светлым карандашом.

Сделать акцент на ресницах

Красиво изогнутые и пышные ресницы помогут прекрасно подчеркнуть и обрамить глаза. Кроме того, это поможет визуально сделать веко более открытым.

Помимо прочего это позволит сделать макияж болен эффектным и ярким. Еще больше усилить эффект можно при помощи щипцов для завивки ресниц.