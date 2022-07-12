 

Жертвами украинских обстрелов стали три мирных жителя ДНР

12.07.2022, 23:33, Новости дня
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В результате обстрелов, которые устроили вооруженные силы Украины, погибли три мирных жителя, 11 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Во вторник украинские войска выпустили по ДНР свыше 470 боеприпасов, включая снаряды РСЗО БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также «артиллерийские боеприпасы калибра 155, 152 и 122 мм». Повреждены дом ребенка в Макеевке и филиал предприятия «Вода Донбасса» в Петровском районе Донецка. Зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома, передает ТАСС.

В июне ДНР запросила у РФ дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Пять человек погибли, семеро считаются пропавшими без вести, более 80 человек пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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