 

Жене Байдена пришлось извиняться перед латиноамериканцами за сравнение с едой

12.07.2022, 23:33, Новости дня
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Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, через пресс-службу извинилась перед латиноамериканцами, которых сравнила с «тако на завтрак», сообщил ее официальный представитель Майкл Лароса.

Лароса сказал, что Джилл Байден «просит прощения за то, что ее слова несли нечто большее, чем чистое восхищение латиноамериканской общиной и любовь к ней», передает ТАСС.

Напомним, Джилл Байден в ходе выступления в городе Сан-Антонио заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как «тако на завтрак». Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов осудила слова первой леди США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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