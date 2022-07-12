Жене Байдена пришлось извиняться перед латиноамериканцами за сравнение с едой

Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, через пресс-службу извинилась перед латиноамериканцами, которых сравнила с «тако на завтрак», сообщил ее официальный представитель Майкл Лароса.

Лароса сказал, что Джилл Байден «просит прощения за то, что ее слова несли нечто большее, чем чистое восхищение латиноамериканской общиной и любовь к ней», передает ТАСС.

Напомним, Джилл Байден в ходе выступления в городе Сан-Антонио заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как «тако на завтрак». Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов осудила слова первой леди США.

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