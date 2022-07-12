 

Полянский смоделировал возможную дискуссию по Новой Каховке в СБ ООН

12.07.2022, 23:33, Новости дня
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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил созыва Москвой заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинским обстрелом Новой Каховки.

Полянский подтвердил, что российская сторона «думает об этом», но отказался «раскрывать секреты ремесла». «Иначе нас с вами услышат и сделают какие-то шаги, которые нам помешают», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

Он смоделировал возможную дискуссию в СБ ООН: «Это будет наша правда в ответ на их утверждения. Они вспомнят то, что говорили до этого, и что мы опровергали. Они вспомнят нам и Кременчуг, несмотря на то, что мы его опровергали». Полянский отметил, что российская сторона «ничего не исключает» и «взвешивает все «за» и «против». По его словам, «тут разные могут быть соображения».

В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Пять человек погибли, семеро считаются пропавшими без вести, более 80 человек пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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