 

Псы оказались подверженными заразному раку пасти и носа

12.07.2022, 23:25, Разное
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Ученые выяснили, что самцы собак более подвержены риску развития оро-назальной формы трансмиссионной венерианской саркомы. Об этом пишет журнал Veterinary Record.

Сотрудники Кембриджского университета провели анализ почти двух тысяч случаев развития саркомы данного типа. Она поражает половые органы, но может перенестись на нос или пасть. Чаще всего болеют раком самцы из-за того, что любят облизывать и нюхать самок сзади.

Стоит обратить внимание и на симптомы патологии. На начальных стадиях животное начинает храпеть по ночам, кашляет и задыхается. Затем может появиться деформация носа и выделения с кровью.



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