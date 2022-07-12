Мнение: Рептилоиды против Хищников

Как предпочитаете умереть – от укола или от осколка?

Уже не первый раз встречаю совершенно безумную теорию… от верующих в св. Ковид! Эти ребята с началом войны ушли на второй план, но сейчас они, похоже, малость оправились от шока – и опять воспряли. И вот они придумали, что невероятно обострившаяся летом-осенью 2021 года кампания по принуждению всего населения к тотальной «вакцинации», а также призывы к еще более чудовищным «карантинам» (которых мы тоже наслушались из всех утюгов в тот же период) – это всё было не что иное, как попытка некой условной «Гражданской партии» в околокремлевских кругах… сорвать подготовку другой околокремлевской партии, «Партии Порухи», то есть партии “силовиков”, к войне! То есть план, типа, был такой: в буквальном смысле «подморозить» Россию, загнать всех по квартирам, ввести, по сути, тотальный комендантский час по всей стране – и таким образом сорвать планы буйных «силовиков» «идти воевать Украину»!

Вот так. «Врачи» против «силовиков» / «чужие» против «хищников». Поле битвы – Земля. Какое-то гребаное фэнтези, а не жизнь.

А не получилось у “врачей”, мол, только потому, что на сторону «партии порухи» встал президент Путин – и всё пошло так, как пошло. Но «гражданская партия», по словам, скажем, того же Павла Пряникова, уже готова с ковидом наперевес снова атаковать «поджигателей войны»:

“Начинается понемногу. Гражданская партия набирает силу. «Оперштаб Москвы сообщил о резком росте заболеваемости коронавирусом в городе. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57% по сравнению с предшествующей. Москвичам рекомендовано вновь начать носить маски в помещениях».

У Дмитрия Волчека увидел, как в Европе сейчас ужесточают ковидные меры:

«Да, седьмая волна ковида налетает на Европу, а вместе с нею и паранойя, жертвой которой я стал. Перед посадкой в самолет принялись сурово проверять вакцинацию, всех непривитых сняли с рейса, потом искали их – уже загруженный – багаж, но не нашли, пришлось всем пассажирам идентифицировать свои чемоданы, извлечённые из недр самолета, и этот водевиль растянулся на три часа».

Вообще, почитаешь такое – и даже при самых закаленных нервишках становится не по себе. Получается, нормальный человек нынче находится как бы меж двух огней, меж Сциллой и Харибдой, а если еще точнее – между двумя оскаленными и совершенно невменяемыми ордами сумасшедших тварей, каждая из которых не просто бьется в своем остром психозе, но и отчаянно старается навязать свою больную картину мира всем окружающим. С одной стороны – взбесившиеся милитаристы, одержимые сверхценной идеей «вернуть Матерь городов русских» (и их нисколько не смущает, даже если в самой «матери» и вокруг нее придется истребить всё население); а с другой – не менее, а то и более отмороженные «борцы с чудовищным ковидом», готовые и вовсе весь мир превратить в чумной барак с концлагерным режимом содержания на веки вечные.

И кого, спрашивается, выбрать? На ком сердце успокоится – на убийцах или на вивисекторах? На «гражданской», прости господи, партии – или на партии порухи?

Сжечь напалмом тех и других – вроде бы со всех сторон наилучший выход. Дать им перебить друг друга – тоже неплохо, но в любом случае, похоже, живым из этой схватки не уйти.