 

Мнение: О контрударе Путина по Европе. Это надо видеть!

12.07.2022, 23:10, Разное
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Итак, «#Путин всемогущий» снова отомстил европейцам. Да ещё как отомстил! Ух…

А попутно вдобавок и унизил

Правда, главные выгоды от этого получат почему-то американцы. Но так уж обычно выходит, что эти парни из Оклахомы, Делавэра и Висконсина умеют из любой ситуации профит извлечь, пройдохи!

Так вот…

Приказы Владимира Путина стремительно уронили курс #евро до паритета с долларом #США. Вот прям с точностью до четвёртого знака после запятой. Чего не было уже почти 20 лет.

А ведь ещё в начале февраля евровалюта котировалась на 15% дороже своего американского собрата. И это означает, что:
– теперь любой импорт для стран еврозоны будет обходиться тоже на 15% дороже;
– дальнейший «путь на юг» для евровалюты открыт, и некоторые утверждают, что она может обновить исторический минимум, подешевев ещё на 20%.

Европейские комментаторы, не скрывая разочарования, винят во всём «руку Москвы». По тем же примерно основаниям, что американский Белый дом обвиняет Россию в росте цен на бензин и электричество, раз за разом повторяя мантру о «путинской инфляции».

Но если глянуть на более длинный таймфрейм…

Упс! Кажется, причина «унижения» евро немного в другом. Ибо началось всё задолго до

Однако если европейские и американские лидеры так уверены в демиургических способностях российского президента, может они закажут его портрет на обложку журнала «Time» как Человека года-2022? Или дадут слабину и тут?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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