Ксюндель опять разозлился – Личное мнение

Кто чем занят, а Ксюндель опять бьётся в агрессивной истерике, обзывая всех, кто отказывается признавать её красивой, завистливыми крысами.



Фото: Соцсети

На этот раз Бородину порвало после того, как народ поржал над тем, как с её бесформенного, тяжёлого и прыщавого лица слетел уютненький фильтр.

Самое смешное, что, даже доказывая всему миру, что она и без фильтров красивая, Ксюндель демонстрирует всё тот же рыхлый птоз.

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«Идите бродите, завистливые крысы!» — кривляется на камеру Бородина, старательно подбирая угол съёмки, который хоть немного бы сгладил её брыли.

Смотрю я на такое странное поведение и думаю: «А, может, эта грубая, непривлекательная женщина и впрямь верит в то, что выглядит хорошо?»

Болезненно ревнивая, зажатая и угловатая Бородина окружила себя крайне непривлекательными, на мой взгляд женщинами.

Вот, например, с кем она сейчас где-то там отдыхает.



Фото: Соцсети

Выпьет Ксюндель вечерком чего-нибудь весёлого, посмотрит на подружаек и думает: «А ведь я не хуже!»

И тут она права: даже со своим тяжёлым птозом, не самой лучшей осанкой и непропорционально большой башкой на коротких, бесформенных ножках неуклюжий и немолодой Ксюндель выглядит не хуже своих товарок.

Так и живёт: пребывая в полной уверенности, что ей все завидуют.

На самом деле жалеем, Ксюш. Мы тебя очень жалеем: жить с такой кучей комплексов в башке — это, наверное, крайне тяжело. Отсюда — и всплески агрессии, и попытки доказать всем и вся, что на тебя может искренне встать.

Бедная баба. Пожалеем Ксюнделя?

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