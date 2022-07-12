 

Собянин представил планы развития района Выхино-Жулебино

12.07.2022, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2010 году район находился в состоянии транспортного коллапса, констатировал мэр. Он напомнил, что в Жулебино не было метро, а “Выхино” было самым загруженным пересадочным узлом в столице.

Решение транспортных проблем района началось со строительства трех станций метро на Таганской-Краснопресненской линии – “Лермонтовский проспект”, “Жулебино” и “Котельники”.

Новые станции более чем в два раза разгрузили “Выхино”, но существовал риск перегруженности Таганского радиуса. По словам мэра, чтобы этого не произошло, на линии запустили поезда “Москва” с большей вместимостью и сквозными проходами между вагонами. Кроме того, акция “Время ранних” на 18% разгрузила станцию “Выхино”.

“Но главное – построили Некрасовскую линию метро, а сейчас завершаем строительство Большой кольцевой. В результате Некрасовская линия станет дублером Таганско-Краснопресненской ветки. Две новые станции – “Косино” и “Юго-Восточная” – расположены в Выхино-Жулебино”, – написал Собянин.

В скором будущем железнодорожные станции Выхино и Косино станут частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). У жителей будет еще больше возможностей для комфортных поездок по городу, отметил мэр.

Также приведены в порядок привокзальные площади у станции “Выхино”, ликвидирован продовольственный рынок на Вешняковской, многочисленные павильоны по обе стороны железной дороги.

В районе появились комфортные остановки общественного транспорта, удобные парковки и стоянки такси. Так, возле станций метро “Выхино” и “Котельники” для автомобилистов доступны четыре перехватывающих паркинга на 700 машиномест.

Следующим шагом станет реконструкция построенной более полувека назад станции “Выхино”, сообщил Собянин. Мэр рассказал, что для пассажиров построят большой конкорс с общим распределительным залом, кассами, турникетами, объектами обслуживания.

Пересадки будут происходить по принципу “сухие ноги”. Пассажиры смогут перейти с железнодорожной станции на метро за две минуты.

Крыша конкорса станет полноценной зоной отдыха с детскими площадками и лавочками. Основные работы завершатся в 2025 году.

В первые пять лет были реконструированы Волгоградский и Рязанский проспекты, в том числе развязки на МКАД. В 2023 году завершится строительство Московского скоростного диаметра, реконструирована развязка МКАД с улицей Верхние Поля.

В районе Выхино-Жулебино продолжается программа реновации. Планируется расселить 60 домов. В новые квартиры переедут 15 тысяч человек. В этом году планируется сдать первый стартовый дом на улице Академика Скрябина, уточнил Собянин.

Кроме того, в районе отремонтирована детская школа искусств на Пронской улице, культурный центр “Лидер”. Завершена реконструкция детской городской поликлиники № 143, филиал № 3. Вскоре будет построен новый ФОК с бассейном.

Также в Выхино-Жулебино благоустроили скверы в 4-м Люберецком проезде, на улице Генерала Кузнецова, парк на улице Хлобыстова. В этом году приведут в порядок около 20 дворов. Также капитально отремонтирована усадьба Деда Мороза в Кузьминках.

“Реализация этих планов улучшит качество жизни в Выхино-Жулебино – одном из самых больших районов Москвы”, – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал о развитии района Нагатинский Затон на юге Москвы. Он станет всероссийским центром речного туризма



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / Мнение: Путин и реклама Mercedes

01.05.22 / Мнение: Пытаясь хоть что-то приладить на место (с)

01.04.21 / Зара, Алена Долецкая и другие на презентации художественного проекта в Москве

24.02.22 / Как важно быть историком

03.09.20 / Скандалы: Cui prodest?

01.06.22 / Скандалы: Миф рухнул

30.04.22 / Освобождённый по УДО Алексей Улюкаев возглавит Антикризисный комитет Минэкономразвития

16.08.21 / Госдума приняла закон о запрете кодирования от алкоголизма

22.03.22 / А можно и просто ресницы тушью накрасить: секреты рабочего и повседневного макияжа на весну 2022

07.04.21 / Кремль: Лидеров иностранных государств не позвали на Парад Победы только из-за заботы об их здоровье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика