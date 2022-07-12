“Санкт-Петербург – это жопа”: Пригожин оценил ситуацию в городе на Неве

Бизнесмен рассказал, что это изображение ему подарил знакомый художник. По его словам, Москва представляет собой мощный бицепс бедра, который приводит коня в движение, а Кавказ — это копыта, которыми он бьет по Западу.

“И лишь Санкт-Петербург – это жопа, даже не вся жопа, а именно очко”, — отметил Пригожин.

Предприниматель в интервью “Невским новостям” напомнил, что на протяжении трех месяцев Северная столица буквально “утопала” в отходах из-за провала мусорной реформы губернатора Александра Беглова. По словам бизнесмена, похожая ситуация когда-то происходила и в Милане, но власти смогли все быстро исправить. Однако Смольный решил бороться с проблемой по-другому.

“В нашем городе борются с мусором другим образом: например, Александр Дмитриевич усы сбрил”, — добавил Пригожин.

В итоге ситуация с мусором в Северной столице продолжает оставаться напряженной. А петербургские чиновники думают лишь о своей личной выгоде, считает предприниматель.

Ознакомиться с полным интервью можно на сайте издания “Невские новости”.