NYT – «тревожный уровень скепсиса» — даже демократы не хотят, чтобы Байден шёл на второй срок

Глава Белого дома продолжает терять доверие американцев, в том числе среди сторонников собственной партии. Согласно новому опросу, 64% избирателей-демократов предпочли бы увидеть в следующей президентской гонке другого кандидата, пишет The New York Times.



AP

Джо Байден сталкивается с «тревожным уровнем скепсиса» внутри собственной партии. 64% избирателей-демократов предпочли бы увидеть другого кандидата в президентской кампании 2024 года, пишет The New York Times со ссылкой на собственный опрос общественного мнения.

Широко распространённые опасения по поводу экономики и инфляции повлияли на настроения американцев к главе Белого дома и его курсу. Более трёх четвертей зарегистрированных избирателей считают, что Соединённые Штаты движутся в неправильном направлении, и «всепроникающее чувство пессимизма охватывает каждый уголок страны, все возрастные и расовые группы, города, пригороды и сельские районы, а также политические стороны», обращает внимание издание.

По словам The New York Times, в результате этого «мрачного видения мира» среди американцев рейтинг одобрения Байдена упал до опасно низкой отметки. Его работу на посту президента не одобряет не только подавляющее большинство республиканцев, но и две трети сторонников независимых кандидатов.

Среди демократов рейтинг главы государства составляет 70%, что является относительно низким показателем для президента, особенно в преддверии промежуточных выборов 2022 года. При этом только 26% поддерживают выдвижение Байдена на второй срок, что демонстрирует «глубокую уязвимость и беспокойство» его электоральной базы, считает издание.

Сам Байден неоднократно заявлял, что намерен выставлять свою кандидатуру на следующих выборах. В свои 79 лет он уже является самым старым президентом в американской истории, и опасения по поводу его возраста занимают первое место в списке избирателей-демократов, которые хотят, чтобы партия нашла ему альтернативу.

Негативное отношение к Байдену и желание двигаться в новом направлении оказались наиболее острыми среди молодых избирателей. 94% демократов в возрасте до 30 лет признались, что они хотели бы увидеть другого кандидата в президенты.

На фоне рекордной инфляции в США более 75% избирателей заявляют, что для них «чрезвычайно важна» экономика. Только 6% называют её «хорошей» или «отличной», при этом 93% — «плохой» или «удовлетворительной».

Белый дом пытается убедить американцев, что при Байдене наблюдается «самое быстрое и сильное восстановление рабочих мест в американской истории». Однако опрос The New York Times показывает «огромный разрыв между этим хвастливыми заявлениями» и финансово-экономической реальностью, с которой, по мнению большинства американцев, им приходится иметь дело.

Вместе с тем опрос даёт «небольшой проблеск надежды» для Байдена. 92% демократов могут забыть о своих опасениях и отдать ему голос, если действующий президент вновь сойдётся в гонке с Дональдом Трампом, обращает внимание The New York Times.