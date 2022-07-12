 

Шугалей предложил Беглову устроить патриотичные уроки в школах о миссии России в борьбе за права мира

12.07.2022, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил о желании провести в российских школах патриотические уроки для подрастающего поколения. Так он отреагировал на недавние слова президента РФ Владимира Путина о необходимости национальной поддержки вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине. Об этом социолог написал в своем телеграм-канале.
Ученый обратился за поддержкой к губернатору Петербурга Александру Беглову, чтобы тот оказал содействие в организации этих уроков. По мнению Шугалея, школьники должны понимать суть миссии родной страны в борьбе за права мира. Он заявил, что важно не только рассказать про Донбасс и цель СВО, но и в целом обрисовать ситуацию в условиях «усиливающейся международной антироссийской риторики».

Ранее Максим Шугалея заявлял о борьбе РФ за многополярность на международной политической арене. Эти слова были произнесены во время выступления на церемонии вручения премии «Медиаперсона года».
источник



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03.22 / Мнение: Дезорганизация климата

24.05.22 / Новый смартфон OnePlus Nord 2T дебютировал на рынке Европы

27.01.21 / Скандалы: Ай нано

07.08.20 / Ученые: Древний «супервулкан» в Германии подает признаки активности

27.05.22 / Мнение: Равновесный курс

14.05.21 / Насекомые, измена: как подсознание подсказывает решение проблемы в реальности

23.03.22 / Такер Карлсон о запрете оппозиции на Украине – шок для американцев, которым рисовали иной образ Зеленского

19.05.22 / Мнение: Горный Бадахшан

03.06.21 / «ОЧНУЛСЯ, МИХИ! ВПЕРЕД!»: МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР СЕМИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН «ФОРМУЛЫ-1» ПРИШЕЛ В СОЗНАНИЕ ПОСЛЕ 6 ЛЕТ КОМЫ

05.05.22 / Верховный суд РФ признал недействительным договор продажи Аляски 1867 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика