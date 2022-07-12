Шугалей предложил Беглову устроить патриотичные уроки в школах о миссии России в борьбе за права мира

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил о желании провести в российских школах патриотические уроки для подрастающего поколения. Так он отреагировал на недавние слова президента РФ Владимира Путина о необходимости национальной поддержки вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине. Об этом социолог написал в своем телеграм-канале.

Ученый обратился за поддержкой к губернатору Петербурга Александру Беглову, чтобы тот оказал содействие в организации этих уроков. По мнению Шугалея, школьники должны понимать суть миссии родной страны в борьбе за права мира. Он заявил, что важно не только рассказать про Донбасс и цель СВО, но и в целом обрисовать ситуацию в условиях «усиливающейся международной антироссийской риторики».

Ранее Максим Шугалея заявлял о борьбе РФ за многополярность на международной политической арене. Эти слова были произнесены во время выступления на церемонии вручения премии «Медиаперсона года».

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