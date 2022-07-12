Минобороны сообщило об опорных пунктах ВСУ в детсаде Харькова и школе Одессы

ВСУ устроили опорные пункты в зданиях детсада и школ Харькова и Одессы, а также Константиновки в ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в зданиях детского сада №362 и школы искусств №5 (Зерновой переулок) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учреждений размещены тяжелая техника и артиллерия», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».

В школе №3 в Константиновке националисты устроили опорный пункт, заминировали подходы к зданию, и не сообщили об этом местным жителям, сказал он.

В одесской школе №120 размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов, бронетехника.

«В Бахмуте Донецкой народной республики на нижних и верхних этажах жилых домов (улица Леваневского) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – сказал он.

Ранее Мизинцев сообщал, что ВСУ и польские наемники разместили артиллерию и РСЗО в здании университета в Харькове, не эвакуировав людей из соседних зданий.

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