Кадыров высмеял идею «чудаков» из Верховной рады «признать Ичкерию»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины о признании Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» – террористическая организация, запрещена в России).

Кадыров сообщил в Telegram, что «тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью». «Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», – сообщил он, добавив, что «умеют представители госорганов Украины веселить публику» – «сплошные комики и клоуны».

«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет», – указал глава Чечни, напомнив, что «ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ (террористическая группировка, запрещена в России)». Как подчеркнул Кадыров, «все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году».

Он предложил Раде провести «дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».

Законопроект, о котором идет речь, внесли 11 июля в украинский парламент депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и Муса Магомедов (прошел в Верховную раду от партии «Оппозиционный блок»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Страна.ua».

Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против РФ и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии». Кадыров

подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины.

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