Историк: Российские солдаты в Украине сражаются с фашистскими недобитками

Участники российской операции в Украине продолжают подвиг советских солдат, потому что им противостоят приверженцы фашисткой идеологии, идейные наследники Гитлера. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 12 июля отмечается годовщина Прохоровского танкового сражения, в которой воины Красной армии сражались с войсками СС.

«В битве 12 июля 1943 года, которая состоялась у деревни Прохоровка Белгородской области, наша армия сражалась не столько против частей вермахта, сколько против дивизий и полков СС. Стоит напомнить: в СС набирали бойцов из 14-й пехотной дивизии «Галичина», латвийских дивизий, казачьих частей… Формирования СС проходили обучение в своих особых лагерях. Это были более фанатичные, преданные националистической идеологии подразделения, которые давали присягу на верность лично Адольфу Гитлеру. Поэтому когда кто-либо из легионеров Третьего рейха теперь пытается говорить, что они «сражались за свою свободу» – это все откровенная чушь», – говорит кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Напомним, 12 июля отмечается 79-я годовщина Прохоровского танкового сражения– одного из крупнейших во Второй мировой войне. В нем участвовало около 670 танков и САУ нашего Воронежского фронта и 490 германских танков и штурмовых орудий (бронетанковые части СС). Сражение считается одним из важнейших эпизодов битвы на Курской дуге, после которой Красная армия одержала стратегическую победу.

По мнению Суржика, участники нынешней спецоперации в Украине – это продолжатели славных побед красноармейцев, а зачастую – их прямые потомки. По его словам, нашим солдатам и офицерам тоже пришлось столкнуться лицом к лицу с батальонами украинских нацистов, которые ничем не отличаются от германских эсэсовцев 1940-х.

«Кроме ВСУ там действуют националистические формирования, типа полка «Азов» и батальонов «Кривбасс», «Торнадо» и других. Как и гитлеровцы, они не останавливаются перед преступлениями против мирного населения. Они и сами себя называют не защитниками, а карателями, они полностью переняли идеологию СС», – подчеркивает собеседник.

При этом идеология украинских националистических формирований опирается отнюдь не на христианство, – в ее основе полуязыческий культ РУН-веры, которая была создана в эмиграции бывшим украинским пособником оккупантов Львом Силенко».

Стоит отметить, что обергруппенфюрер СС Пауль Хауссер, который руководил битвой с немецкой стороны, не понес за свои преступления практически никакого наказания. После войны он сдался западным союзникам и уже скоро оказался на свободе. В послевоенные годы Хауссер прославился тем, что издавал книги, в которым занимался обелением деятельности гитлеровцев. «Кстати, обергруппенфюрер называл НАТО организацией, выросшей из националистических легионов СС, однако, – указывает Суржик, – прародителем натовской структуры, скорее, можно назвать вермахт».

«Для глобального противостояния СССР и его симпатизантам по всему миру американские стратеги холодной войны сделали как раз ставку на подобные Хауссеру фигуры – нацистов, фашистских недобитков в самых разных странах. Эти недобитки были внедрены в полицейский аппарат и спецслужбы стран западной Европы с целью подавить просоветские симпатии своих граждан», – напомнил историк.

Хотя Нюрнбергский трибунал объявил СС преступной организацией, в западной Германии вскоре появилось общество взаимопомощи бывших членов СС. «Эта полуобщественная организация, созданная в 1951 году Хауссером, неофициально поддерживалась властями ФРГ. Хауссер в то время не только пытался оправдывать в своих выступлениях деятельность СС, но и участвовал в рождении новой милитаристской идеологии ФРГ. Эта агрессивная идеология убеждала жителей стран Запада в необходимости нового похода на Восток – против Советского Союза, ГДР и других стран Варшавского договора. Власти закрывали на это глаза, что было прямым нарушением договоренностей союзников по будущей Германии, заключенных после Победы 1945 года», – подчеркивает Суржик.

—