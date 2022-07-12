Suzuki выпустит новый кроссовер Grand Vitara

Японский автогигант Maruti Suzuki сообщил о скором выходе кроссовера под названием Grand Vitara.

Несмотря на компактные габариты, основными конкурентами паркетника окажутся модели Hyundai Creta и Kia Seltos. Премьера транспортного средства состоится 20 июля, но производитель уже анонсировал прием предварительных заказов. Размер аванса на покупку модели Grand Vitara составит около 9 тысяч рублей. Изначально кроссовер появится только на внутреннем рынке, однако позже его начнут поставлять в остальные страны.

Вместе с тем производитель пока не называет технические характеристики, дожидаясь официальной премьеры транспортного средства. По многим параметрам новинка Grand Vitara получит сходства с Toyota Urban Cruiser Hyryder.