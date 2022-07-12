 

Suzuki выпустит новый кроссовер Grand Vitara

12.07.2022, 22:03, Разное
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Японский автогигант Maruti Suzuki сообщил о скором выходе кроссовера под названием Grand Vitara.

Несмотря на компактные габариты, основными конкурентами паркетника окажутся модели Hyundai Creta и Kia Seltos. Премьера транспортного средства состоится 20 июля, но производитель уже анонсировал прием предварительных заказов. Размер аванса на покупку модели Grand Vitara составит около 9 тысяч рублей. Изначально кроссовер появится только на внутреннем рынке, однако позже его начнут поставлять в остальные страны.

Вместе с тем производитель пока не называет технические характеристики, дожидаясь официальной премьеры транспортного средства. По многим параметрам новинка Grand Vitara получит сходства с Toyota Urban Cruiser Hyryder.



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