 

Шары больше головы: Переделанная Чехова потрясла новой огромной грудью

12.07.2022, 21:20, Разное
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Телеведущая получила известность и любовь публики после участия в программе “Секс с Анфисой Чеховой”. Долгое время ее ассоциировали с амплуа, в котором она появилась в шоу – яркой, сексапильной и немного дерзкой красоткой. Однако в последние годы Анфиса Чехова хорошенько поработала над своим образом.

Накануне артистка вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать историю, которая приключилась с ней на днях. Однако внимание публики, кажется, было приковано не к ее совам. Теледива потерла себя в районе буферов и произнесла: “Я пришла не похвастаться своей прекрасной новой грудью”. Хотя на нее зрителям, наверняка, сложно было не обратить внимание.

Дело в том, что ведущая надела футболку с изображением огромного бюста, которым будто потрясла перед носом подписчиков: шарики кажутся больше головы артистки! Но, к счастью, это просто одежда. Реальная же грудь Анфисы Чеховой осталась без изменений! За последние годы единственное, что поменялось в артистке – это ее фигура.

Она заметно похудела, причем в этом плане переделала себя самостоятельно. Теперь телеведущая помогает сбросить лишние килограммы своим поклонницам, которые страдают от этой проблемы. Собственно, в своем микроблоге, надев забавную футболку с большими буферами, Анфиса Чехова и призвала народ присоединиться к ней.



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