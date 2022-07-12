 

Володин обсудил с лидерами фракций ГД повестку заседания 15 июля

12.07.2022, 21:20, Разное
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Повестку внеочередного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с лидерами фракций Госдумы во вторник, 12 июля.

Помимо прочего, парламентарии рассмотрят законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, участвующих в специальной военной операции на Украине. Инициатива обсуждалась на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Также в повестку планируется включить правительственные инициативы, внесенные в Думу до 15 июля.

Ранее Володин сообщил, что на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроекты по поддержке экономики, социальной защите граждан и военнослужащих. Задача Думы – не оставлять эти инициативы на осень, объяснил политик.

С 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено 86 инициатив, уточнил спикер.



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