 

УП – демократия в опасности — Зеленский раскритиковал Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока»

12.07.2022, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владимир Зеленский назвал неприемлемым исключение, сделанное Канадой для турбины российского газопровода «Северный поток». Как передаёт «Украинская правда», Зеленский считает это опасным прецедентом, поскольку подобные решения в Москве будут восприниматься исключительно как проявление слабости.


AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым исключение из санкционного режима предоставление Канадой турбины для российского газопровода «Северный поток», и считает это опасным прецедентом. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но всё же решила передать фактически России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен, причём опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира», — считает Зеленский.

Он подчеркнул, что решения о санкционном исключении будут восприниматься в Москве исключительно как проявление слабости.

«И теперь можно не сомневаться, что РФ попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому надо готовиться, именно это теперь провоцируется. Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления», — добавил украинский президент.

Зеленский призвал пересмотреть решение о передаче турбины, «влекущее многие другие проблемы». 

«Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы», — подытожил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.21 / В джинсах и кедах: Кейт Миддлтон посетила музей естественной истории в Южном Кенсингтоне

08.02.22 / Политолог Романенко: Макрон приедет в Киев с невыгодными инициативами

25.07.20 / Без детей и бывших: Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly улетели в романтическое путешествие в Коста-Рику

28.05.21 / Меган Фокс, Ариана Гранде, Элтон Джон и другие на премии iHeartRadio Music Awards 2021

26.05.21 / Facebook и Instagram теперь позволяют пользователям скрывать количество отметок «Нравится» для сообщений.

12.04.22 / Мнение: Венгрия после выборов

08.06.21 / Фронтмен Little Big Илья Прусикин о начале романа с Софьей Таюрской: “Сразу была любовь”

23.11.21 / Гоген Солнцев рассказал о своих страхах за ребенка от новой жены

09.05.22 / Мнение: Пасмурный парад

24.05.22 / Мнение: Коротко по Украине. 23.05.2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика