Bloomberg – несмотря на санкции США и Европы, профицит по текущим операциям России достиг рекордной отметки

Несмотря на санкции Запада, профицит счёта текущих операций платёжного баланса РФ во втором квартале этого года составил рекордные $70,1 млрд, пишет Bloomberg. Этот квартальный показатель оказался самым высоким как минимум с 1994 года, говорится в статье.



AP

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса РФ во втором квартале этого года оценён в рекордные $70,1 млрд, поскольку рост доходов от экспорта энергоносителей и сырьевых товаров помог Москве компенсировать влияние санкций США и Европы, введённых в связи с украинским конфликтом, пишет Bloomberg.

По данным ЦБ РФ, профицит счёта текущих операций — широчайший показатель торговли товарами и услугами — оказался самым большим по крайней мере с 1994 года.

Вызванное санкциями падение импорта поспособствовало этому профициту, который стал ключевым экономическим спасательным кругом РФ в то самое время, когда США и их союзники пытаются её изолировать.

По данным ЦБ РФ, за первые шесть месяцев 2022 года профицит достиг $138,5 млрд.

После ввода войск на Украину Москва, как указывается в статье, перестала публиковать подробные данные об импорте и экспорте, но эти потоки можно оценить по информации, предоставляемой странами-партнёрами.

В мае появились признаки того, что импорт в Россию стабилизировался, поскольку экономика адаптировалась, а бизнес начал искать новые маршруты для поставок.

Как отмечает Bloomberg, быстрорастущее положительное сальдо счёта текущих операций РФ в сочетании со строгим контролем за движением капитала поспособствовали тому, что в этом году среди валют развивающихся стран рубль демонстрирует наилучшие показатели.