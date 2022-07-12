Мнение: Как китайцы починили социализм

Ленин писал, что ненависть — есть «начало всякой премудрости», основа всякого социалистического и коммунистического движения и его успехов. Более конкретно Ильич имел в виду ненависть «угнетённых масс» к буржуазным политикам: по мнению революционера, буржуи не имели права на представительство во власти. Владимир Ильич в принципе ненавидел буржуев, отрицая даже их право на существование. В 1918 году, когда власть уже была в руках большевиков, вождь писал:

Богатые и жулики, это — две стороны одной медали, это — два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом.

Социализм весьма силён в периоды смуты, когда амбициозным авантюристам надо всколыхнуть широкие массы и натравить их на кого-нибудь: на богатых или на инородцев, например. Давить на зависть, жадность и ненависть легко, так как социалистическая картина мира получается очень наглядной. Дорогая толпа, вот враг, из-за которого мы так плохо живём. Надо победить врага и забрать у него то, что принадлежит нам по праву. Потом поделим трофеи по-братски и заживём.

(Сейчас пособники США непременно начнут приплетать сюда Украину. Нет, нынешний кризис не связан напрямую ни с социализмом, ни с капитализмом, это сугубо политический конфликт. США ведут прокси-войну с Россией в надежде сохранить свой статус сверхдержавы, Россия защищается от США, а мелкая шушера подтявкивает американцам, ошибочно полагая, будто она выбрала сторону силы).

Так вот, социализм силён, когда надо обвести юнитов мышкой и ткнуть правой кнопкой на врага. В любом обществе хватает люмпенов, фанатиков и потенциальных мародёров, так что собрать толпу с факелами несложно.

Проблемы начинаются в тот момент, когда социализм выигрывает первые сражения, и видимые враги заканчиваются. По логике вещей дальше надо класть ненависть на склад ответственного хранения и начинать работать, причём работать без революционного остервенения, тихо и аккуратно, с нудной бюргерской дотошностью. Планировать, рисовать чертежи, строить и производить по чертежам.

Тут социализм ломается, так как та часть общества, которая умеет работать и организовывать, как раз и является традиционным врагом для социалистов — вот теми самими богатыми, которых Ленин приравнял к жуликам. Продолжать их ненавидеть и истреблять значит обречь народ на бедность, а экономику на прозябание.

Китайцы извлекли важный урок из опустошительных реформ Мао Цзэдуна. Немедленно после смерти великого кормчего Дэн Сяопин развернул страну обратно к капитализму. Предприниматели начали открывать производства по всему Китаю, что закономерным образом привело к бурному экономическому росту, зрелую фазу которого мы с вами наблюдаем и до сих пор. Вместе с тем триумфальное возвращение предпринимателей поставило под вопрос главный принцип социализма: как же можно сотрудничать с богатыми, как можно допускать во власть буржуазных политиков, если Маркс, Ленин и прочие классики дружно призывали рабочих всем сердцем ненавидеть буржуазию?

Поиски решения этой головоломки заняли более 10 лет, но в итоге мудрые китайцы снова сумели найти красивый выход — как и в случае с Мао Цзэдуном, который, несмотря на все его ошибки, остался в современном Китае уважаемой исторической фигурой.

В 2002 на очередном съезде Компартии Китая генсек Цзян Цзэминь сформулировал примиряющую концепцию «Трёх представительств». До 2002 компартия представляла только интересы рабочего класса, тогда как остальные классы чуть ли не официально считались вторым сортом. После 2002 компартия начала представлять интересы трёх категорий граждан:

— передовых производительных сил;

— передовой китайской культуры;

— самых широких слоёв китайского населения.

Передовые производительные силы — это бизнес. Передовая китайская культура — интеллигенция. Самые широкие слои населения — рабочие, крестьяне и все остальные, включая школьников, пенсионеров и рантье.

Концепция Трёх представительств окончательно одомашнила социализм, превратив его из идеологии ненависти в объединяющую скрепу китайского общества, в высокий символ на историческом флаге. Раньше миллиардер Джек Ма был официальным врагом токаря Гуй Хуэя, и партия только временно терпела миллиардера. Китайских предпринимателей считали «хорошими буржуями», которым позволяют существовать, покуда те откупаются от общества налогами и рабочими местами. Социализм делил общество на «народ» и «врагов народа», что влекло за собой массу отрицательных последствий: например, горячее желание «врагов народа» уехать из Китая со своими капиталами в какую-нибудь страну, где власти уже не будут считать их официальными врагами.

Концепция Трёх представительств впервые поместила Джека Ма и Гуй Хуэя в одну лодку. Оба стали равными членами общества, и компартия снабдила их единой целью — работать на повышение благосостояния Китая. Таким образом социализм был выхолощен и одомашнен: красный флаг остался, но изначального яда ненависти в китайском обществе больше нет.

Что касается России, то мы, к счастью, можем обойтись и без этой хитрой комбинации: у нас нет официальной идеологии, и потому россияне не имеют идеологических причин кого бы то ни было ненавидеть. Наши депутаты представляют всех, поэтому условный владелец металлургического комбината имеет те же права, что и работающий на этом комбинате сталевар. Но, конечно, мы должны опасаться социалистов и отпихивать их длинной палкой от всех мест принятия решений. Потому что главным оружием социалистических проповедников по-прежнему является ненависть: социалисты непрерывно рвутся во власть, натравливая свою люмпенизированную паству на ту часть российского общества, которую социалистам выгодно объявлять «врагами народа».