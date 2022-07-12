“Лесной орех” – весенний тренд в окрашивании: для каких волос подходит, как укладывать

“Лесной орех” – это оригинальный цвет, который стал трендовым весной и радует своим солнечным блеском дам летом с потенциалом оставаться на вершине моды и осенью. Все потому, что он очень красив и натурален, любая прическа будет выглядеть просто великолепно, поэтому есть смысл попробовать внести в свою внешность некоторые изменения.

Концепция

Каштановые волосы всегда остаются модными, однако темный цвет может быть очень тяжелым для теплого времени года. Становиться блондинкой согласна далеко не каждая представительница прекрасного пола. И вот находится средний оттенок, который воспринимается и смотрится более легким, нежным и сияющим. Речь идет о “лесном орехе”, который включает в себя такие оттенки, как карамель, медь и золото. Всем, кто любит коричневое направление, этот вариант однозначно понравится, поскольку он смотрится просто шикарно и роскошно, а главное, естественно и органично в сочетании практически с любым цветом кожи.

Кому подойдет

Можно с уверенностью сказать о том, что “лесной орех” подходит практически всем дамам. Лучше смотрится в сочетании со смуглой кожей, однако белокожие дамы могут также не сомневаться в том, что он им подойдет. Все потому, что этот оттенок несколько согреет кожу и будет гармонично с ней контрастировать.

“Лесной орех” очень подходит представительницам прекрасного пола с угловатыми чертами лица, поскольку он их смягчает. Если сравнивать холодные оттенки, то они, наоборот, еще больше заостряют черты лица и делают их жесткими.

И самым приятным сюрпризом является то, что цвет “лесной орех” подходит дамам любого возраста. Не сомневайтесь при выборе. Если вы юная девушка, этот цвет поможет вам стать еще ярче, смелее и эффектнее. А если вы являетесь зрелой дамой, он однозначно добавит вам шарма и поможет стать еще более элегантной и стильной.

Как носить

Это настолько универсальный цвет, что он будет отлично дополнять и украшать любую прическу. Короткая стрижка пикси, микси, каскад или каре, в любом из вариантов “лесной орех” уместен. Если вы не являетесь поклонницей однотонного окрашивания, используйте технику балаяж.

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Вы можете выбрать несколько оттенков лесного ореха и совместить их в одну оригинальную цветовую гамму. Можно с уверенностью сказать о том, что ваши волосы только выиграют от такого сочетания, поскольку они будут переливаться всеми теплыми медово-карамельными и солнечными бликами.

Как укладывать

Замечательной идеей будет сделать красивые локоны или пляжные волны. Вам не нужно долго и кропотливо укладывать прядь за прядью, достаточно сплести на ночь несколько косичек, утром из расплести. Если волосы средней длины или короткие, можно немного завить их брашингом во время просушивания. Тот, кто не боится использовать термоприборы, может слегка завить пряди плойкой или утюжком.

Как ухаживать

Окрашенные волосы нуждаются в уходе. Следите за тем, чтобы кончики не были посеченными, их следует регулярно состригать (оптимально раз в полтора месяца). Также защищайте кончики при помощи термозащитного средства, если будете использовать горячие приборы. А самое главное заключается в том, чтобы постоянно увлажнять волосы.