На меху, танкетке, с необычным каблуком: тенденции туфель и босоножек на весну-лето – 2022

Кеды, туфли, кроссовки в классическом традиционном стиле кажутся вам скучными и пресными? Вы будете удивлены, но есть нестандартные модели, которые точно привлекут ваше внимание и которые сейчас в тренде. Вот тенденции на весну-лето текущего года.

На платформе

Помните, как в девяностые годы модницы обожали носить обувь на очень высокой массивной платформе? Сейчас этот тренд вновь актуален. Чем выше платформа, тем лучше. Только рассчитывайте свои силы и возможности.

С закругленным носком

Босоножки с закрытым закругленным носком, на небольшом элегантном каблуке и с перепонкой над пяткой – вроде бы классическая модель, ничего особенного, если бы не цвет металлик. Вот так простые туфли превратились в стильные и нарядные.

На массивной подошве

Удобство и комфорт — это точно то, о чем стоит подумать летом, в жару. Самая удобная обувь для отдыха и для пляжа — это, безусловно, сандалии на массивной, но слишком высокой платформе.

На меху

В прохладный летний вечер, чтобы ножки не замерзли, надевайте обувь на меху. Обратите внимание на модель сандалий в греческом стиле, со шнуровкой. Такая обувь гармонично сочетается с трикотажным или вязаным платьем, создавая концепцию стиля бохо.

Гибридные

Если вы являетесь любительницей очень смелых экспериментов, то можете обратить внимание на гибридную обувь. В данном случае мы видим туфли в стиле Мэри Джейн в сочетании с кроссовками. Выглядит странновато, зато креативно. Такая обувь прекрасно впишется в концепцию хипстерского стиля, подойдет для тех, кто считает себя урбанистом.

На танкетке

Танкетка — это удобно, комфортно и это то, благодаря чему можно казаться выше и стройнее. Обратите внимание на босоножки или туфли на танкетке с логотипом. Логотипомания — еще один актуальный тренд текущего года, поэтому вы можете совместить сразу две стильные “фишки” в одном образе.

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Сабо

Некогда обувь для простых крестьян, сегодня сабо — атрибут всех модниц. Такая обувь хороша тем, что удобна, практична, сочетается с разными предметами гардероба, включая юбки, джинсы, платья. Сабо вписываются как в повседневный уличный, так и в офисно-деловой стиль.

С необычным каблуком

Еще одна идея для любительниц эпатировать — это обувь с каблуком очень необычной формы. Например, вместо прямой и ровной изогнутой внутрь или во внешнюю сторону, в форме спирали, треугольника или другой геометрической фигуры.

Есть также весьма экстравагантные модели для самых смелых.

Например, туфли с каблуком в виде лака для ногтей.