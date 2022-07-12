 

Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars

12.07.2022, 20:42, Новости дня
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Совет Европейского космического агентства (ЕКА) решил прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars, сообщил глава агентства Йозеф Ашбахер.

«Сегодня совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии ExoMars, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, – конфликт в Украине и принятые в этой связи санкции – продолжают преобладать», – сообщил Ашбахер, передает ТАСС.

Вследствие этого совет агентства поручил прекратить сотрудничество по программе.

«Новые идеи о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге для СМИ 20 июля, подробности будут позже», – заключил он.

В марте ЕКА сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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