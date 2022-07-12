Рогозин: РФ заберет модуль «Казачок» для ExoMars из Италии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля. «Казачок» вернется в родную станицу», – сообщил гендиректор госкорпорации в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что также отдаст команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
«Пусть сам [Европейского космического агентства Йозеф] Ашбахер со своим начальником [Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – заключил Рогозин.
Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
В 2018 году в РФ был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса ExoMars.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет