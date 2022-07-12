Рогозин: РФ заберет модуль «Казачок» для ExoMars из Италии

Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля. «Казачок» вернется в родную станицу», – сообщил гендиректор госкорпорации в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что также отдаст команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.

«Пусть сам [Европейского космического агентства Йозеф] Ашбахер со своим начальником [Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – заключил Рогозин.

Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.

В 2018 году в РФ был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса ExoMars.

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