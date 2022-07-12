 

Компания GEELY представила обновленный кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года для Китая

12.07.2022, 20:35, Разное
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Китайский бренд Geely рассекретил внешний вид обновленного паркетника Geely Coolray.

Представленный экземпляр стал более динамичным и спортивным по внешнему виду. Отличить Coolray от предшественника можно по решетке радиатора. Кроме того, кроссоверу присвоили светодиодные фары. Паркетник оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, объемным капотом и видоизмененной крышкой багажника. Предполагается, что модель Coolray имеет исключительно передний привод.

Кроме того, новинка обладает 1,5-литровым бензиновым мотором с отдачей 181 л.с. Пока разработчики не называют точную цену, однако в ближайшее время ожидается официальная премьера модели Coolray в улучшенном исполнении.



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