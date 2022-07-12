 

Мнение: Когда Запад нападет на Россию?

12.07.2022, 20:30, Разное
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Путин и Лукашенко поговорили по телефону.

Судя по сообщению на сайте Кремля, «в ходе телефонного разговора рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества».

Но, оказывается, говорили не только о торговле и экономике. Лукашенко то ли проговорился, то ли специально это сделал, но на церемонии чествования выпускников военных вузов Лукашенко заявил, что предупредил Путина о подготовке Запада к нападению на Россию.

Дословно: «В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара  (история повторяется)  — через Украину и через Беларусь» (отсюда).

Понятно дело, что Лукашенко – очень серьезный парень, откровенное фуфло гнать не будет, раз сказал,  что Запад готовится напасть, значит, так оно и есть, готовится…. Осталось только выяснить, когда произойдет нападение. Что удалось выяснить разведке Беларуси о сроках начала наступления Запада на Россию?  От Путина-то Лукашенко, скорей всего, не стал скрывать дату. И показал на карте все четыре направления ударов? Или не показал? И скрыл?

Фотография Александра Лукашенко отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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