Мнение: Актив

Николас Мадуро подтвердил скорый визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Венесуэлу.

Интересная история, конечно. Но если предположить, что Турция начинает подбирать то, что валится из рук Кремля, то всё достаточно логично. Сначала общий разговор в Тегеране, затем – объезд потенциальных приобретений.

Мадуро слегка задолжал Кремлю, теперь в его интересах договориться с новым куратором, чтобы долг списали или по крайней мере свели к более комфортным уровням.

Так-то всё по делу. Широко размахнувшийся в своих претензиях на глобальную значимость Кремль вдруг опытным путем установил, что не в состоянии решить локальную задачу в двух областях Украины. Мало того – там же он фактически оставил весь свой ресурс, которым намеревался править миром. Плохо то, что это увидели и другие. И делают выводы.

Поэтому хочешь-не хочешь, но надо сбрасывать активы, чтобы удержать хоть что-то. А в таких делах всегда найдутся те, кто не прочь будет подобрать ненужное.

Что будет делать Эрдоган с Венесуэлой, сказать пока сложно. Скорее всего, это будет товар для перепродажи. Турция вряд ли сможет вытянуть такое сомнительное приобретение. А вот сбросить его кому-то, кто даст приемлемую цену – почему бы и нет.

В любом случае нужно съездить и посмотреть, что за актив может приобрести Турция. Не факт, кстати, что он покажется настолько ценным и важным.

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