 

Победить невозможно: Пронырливая Канделаки вытеснила с пьедестала выскочку Собчак

12.07.2022, 19:55, Разное
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Российская ведущая и директор ТНТ Тина Канделаки анонсировала запуск нового проекта на телеканале. Речь идет о новом реалити под названием “Идеальные незнакомцы”. Суть проекта заключается в том, что 11 совершенно незнакомых людей ищут свою любовь.

Поклонникам это реалити напоминает выстреливший в нулевые проект “Дом-2”, который шел больше десяти лет. Стоит отметить, что он шел как раз на ТНТ, и последний его выпуск вышел в эфир два года назад. Фанаты были расстроены закрытием “Дома-2”, однако потом его стали показывать по телеканалу “Ю”.

Новое шоу “Идеальные незнакомцы” будет выходить в эфир каждый день. На глазах у телезрителей будут кипеть страсти и разворачиваться нешуточные драмы. Канделаки отметила тем самым, что победить телевидение невозможно, несмотря на процветающий век цифровизации.

Проект снимают в африканском Кейптауне. Игроки будут бороться за свою любовь в форме игры. Однако на кону у участников стоят не только любовь, но и деньги. Игроки смогут выбирать между своей второй половинкой и деньгами.

Ведущими шоу “Идеальные незнакомцы” будут две известные звезды, личности которых пока держат в секрете. Новое шоу начнут снимать уже в ближайшее время.

Напомним, шоу “Дом-2” напоминает новое реалити. Там участвовали 15 человек, каждый из коорыз запомнился зрителям и приобрел известность. Среди самых популярных звезд “Дома-2” – Ольга Бузова, Виктория Боня, Гоген Солнцев и другие. Ксения Бородина и Ксения Собчак были ведущими проекта много лет.



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